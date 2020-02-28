إسرائيل تسمح للمثليين بالإنجاب

2020/02/28 | 15:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالإجماع بأنه يجب على الدولة السماح للأزواج من المثليين بالإنجاب.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، بأن "المحكمة العليا الإسرائيلية وافقت بالإجماع على السماح للمثليين بالإنجاب، عن طريق تأجير الأرحام كما هو مسموح للأزواج من الجنسين".

وأوردت القناة بأن "المبدأ أو القانون الذي استندت إليه المحكمة الإسرائيلية هو مبدأ تحقيق المساواة بين الجميع، وبأن حيثيات قرار المحكمة أن منع الرجال العزاب والأزواج من مثليي الجنس من الإنجاب بهذه الطريقة، يمس بمبدأ المساواة وبالحق الإنساني الأساسي في الإنجاب".

ونوهت إلى أن "المحكمة الإسرائيلية أمهلت السلطة التشريعية عاما واحدا لتعديل القانون الخاص بعملية تأجير الأرحام ليتماشى مع قرارها الجديد".

واستشهدت القناة العبرية بتغريدة للجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" والذي يؤيد حقوق المثليين من الإسرائيليين، حيث كتب، أمس الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر"، إنه آن الآوان لتغيير قانون تأخير الأرحام وتحقيق مبدأ المساواة، وبأن خطوته التالية هي التحالف مع المثليين.

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