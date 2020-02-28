بالصورة تشكيلة الجوية لمواجهة الطلبة

2020/02/28 | 15:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الكادر التدريبي لنادي القوة الجوية عن تشكيلة الفريق لمواجهة الطلبة.

وسيكون امجد رحيم في حراسة المرمى، ولخط الدفاع كل من ميثم جبار واحمد ابراهيم وحسين محسن ومصطفى مغن، وفي حط الوسط ابراهيم بايش ومحمد فاسم وكرار نبيل وزاهر ميداني، وأيمن حسين وحمادي احمد لخط المقدمة.

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