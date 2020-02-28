2020/02/28 | 15:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات من وإلى إيران في ظل انتشار فيروس كورونا فيها.

وأكد المتحدثة باسم إدارة الطيران المدني عبد الستار خوخار، تعليق جميع الرحلات المباشرة بين الدولتين، وذلك بعد كشف باكستان أولى حالتي إصابة بفيروس كورونا في أراضيها، وهما شخصان في إسلام آباد وكراتشي عادا مؤخرا من إيران.

وسبق أن أعلنت السلطات الباكستانية عن إغلاق حدودها البرية مع إيران ضمن إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

في الوقت نفسه، لم تلغ إسلام آباد الرحلات من وإلى الصين، معقل الفيروس الجديد، ولم تغلق حدودها معها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان تعلق رحلتها الجوية مع إيران بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان تعلق رحلتها الجوية مع إيران بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).