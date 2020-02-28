بالفيديو.. النائب حسن فدعم يوضح حقيقة إصابته بكورونا

2020/02/28 | 16:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى النائب في البرلمان العراقي حسن فدعم يوم الجمعة صحة الأنباء التي زعمت إصابته بفيروس كورونا.

وقال فدعم في مقطع مصور وزعه على وسائل الإعلام، إنه تلقى الكثير من الرسائل من أشخاص يسألون عن صحته بعد أنباء أفادت بإصابته بكورونا.

ونفى فدعم نفياً قاطعاً صحة تلك الأنباء.

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