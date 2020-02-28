تراجع إصابات كورونا في الصين إلى أدنى معدل منذ يناير

2020/02/28 | 16:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من 433 حالة في اليوم السابق وهو أدنى معدل إصابات يومي منذ 23 يناير كانون الثاني.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن إلى 78824 حالة.

وسجل إقليم هوبى بوسط الصين، بؤرة انتشار المرض، 318 حالة مؤكدة جديدة انخفاضا من 409 في اليوم السابق وهو أدنى معدل منذ 24 يناير كانون الثاني.

وباستثناء إقليم هوبي، سجل بر الصين الرئيسي تسع حالات إصابة جديدة فحسب يوم الخميس بعدما سجل 24 حالة في اليوم السابق.

وسجلت ووهان عاصمة إقليم هوبي 313 حالة إصابة مؤكدة انخفاضا من 383 في اليوم السابق، وهو أقل معدل منذ 26 يناير كانون الثاني.

وبلغت الوفيات فى بر الصين الرئيسى 2788 حتى نهاية يوم الخميس، بارتفاع 44 حالة عن اليوم السابق.

ولكن توجد علامات على أن بعض المرضى الذين تعافوا ربما لا يزالون حاملين للفيروس.

وقالت جلوبال تايمز، التي تصدرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، يوم الجمعة إن اثنين من المصابين بالفيروس في مقاطعة جيانغسو، واللذين كانا غادرا المستشفى بعد تعافيهما، أدخلا المستشفى بعد ثبوت إصابتهما مرة أخرى.

ولم يتضح سبب إصابتهما مرة أخرى ولم توضح السلطات إن كانا اعتبرا من حالات الإصابة الجديدة.

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