ريبورتاج: ما هي الإجراءات التي اتخذها العراق لمنع تفشي فيروس كورونا؟

2020/02/28 | 16:03 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة العراقية أن الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها ودعت المواطنين للالتزام بها ستمنع انتشار فيروس كورونا.



ويبدو الشارع العراقي ملتزما بتلك الإجراءات، بدءا بارتداء الكمامات الصحية، وتجنب الأماكن المزدحمة حيث يزداد احتمال الإصابة بالعدوى.



وأغلقت الجامعات والمدارس أبوابها لعشرة أيام التزاما بقرار خلية الأزمة، قرار التزمت به أيضا مختلف المرافق العامة.

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