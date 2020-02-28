صحة كردستان تنفي تسيير فرق طبية للبحث عن المصابين بكورونا في الإقليم

2020/02/28 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

نفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة (28 شباط 2020)، تسيير فرق طبية للكشف عن المصابين بفايروس...





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