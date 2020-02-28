مسؤول بالصحة العالمية يتحدث عن محاولات العلماء لإيجاد لقاح مضاد لـ ’’كورونا’’ وإمكانية اختفائه في الصيف

2020/02/28 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف مسؤول طوارئ مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، الجمعة (28 شباط 2020)، عن محاولات لعلماء حول العالم لإيجاد لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد، مبينا أن هذا النوع من الفايروسات قد تكون موسمية، وامكانية اختفاءه بفصل الصيف غير معلومة لغاية الان.

وقال حتاحت في تصريح صحفي، إنه "من الصعب تطوير لقاح طبي ضد فايروس كورونا هذا الشتاء كما أنه من غير المعلوم إلى الآن إمكانية استمرار هذا الفايروس إلى فصل الصيف ".

واضاف أن "الصحة العالمية لم تعلن عن فايروس كورونا كوباء عالمي حتى الآن، لأن الدول التي يكتشف بها بإمكانها اتباع الإجراءات المحددة ضمن إمكانياتها للحد منه من خلال عزل المرضى في القاعات المناسبة"، لافتا إلى ان "الفايروس جديد وقدرته على الانتشار ليست واضحة لغاية الان".

واشار حتاحت إلى ان "العلماء في دول العالم يعملون من أجل إيجاد دواء لهذا الفايروس، لكن ذلك يحتاج إلى وقت لتطويره وضمان فاعليته، حتى لا يكون له اثار جانبيه على الاشخاص الذين يتعاطوه"، مبينا أن "الدواء المضاد للفايروس في طور التجربة على الحيوانات لذا فأنه يحتاج وقتا طويلا".

وبين أن "المعروف عن هذه الفايروسات موسمية، وتحديدا بفصل الشتاء، وفيما اذا كان يستمر لفصل الصيف فأن ذلك غير معلوم لغاية الان".

بغداد اليوم-كردستان

نفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة (28 شباط 2020)، تسيير فرق طبية للكشف عن المصابين بفايروس كورونا داخل مناطق الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشروا أن هناك فرقاً

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة (28 شباط 2020)، الانتهاء من تحويل دار الضيافة في اطراف بعقوبة الى مركز للحجر الصحي ضمن اجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

وقالت الدائرة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، ان "ملاكات

بغداد اليوم- بغداد

نشرت مفوضية حقوق الانسان العراقية، الجمعة (28 شباط 2020)، نتائج رصدها لاستعدادات العراق للتصدي لفايروس كورونا، مؤكدة تأشيرها ’’ضعفاً’’ في إجراءات المطارات، وقلةً بالامكانيات.

وقالت المفوضية في بيان تلق

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