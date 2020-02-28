2020/02/28 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت الشركة الإماراتية، الاتحاد الطيران، اليوم الجمعة، تعليق احدى رحلاتها اليومية الثلاث بين أبوظبي والبحرين بشكل مؤقت حتى إشعار اخر وذلك لأسباب تشغيلية.وقال متحدث باسم الشركة انه سيتم تعليق رحلة الاتحاد للطيران رقم EY375 والتي تقلع من أبوظبي الساعة 16:45، ورحلة العودة EY 376 من البحرين إلى أبوظبي والتي تقلع ساعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات.. “الاتحاد للطيران” تعلن تعليق إحدى رحلاتها للبحرين مؤقتًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات.. “الاتحاد للطيران” تعلن تعليق إحدى رحلاتها للبحرين مؤقتًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).