عنصر في مكافحة الشغب للمتظاهرين قرب الخلاني: ستموتون جميعاً! (فيديو وصور)

2020/02/28 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستمر المواجهات بين المتظاهرين في مقتربات ساحة الخلاني وقوات الامن في يوم جديد من المصادمات بين الطرفين.ووثقت الكاميرات استفزازت متقابلة كان منها اشارة عنصر في في قوات مكافحة الشغب للمتظاهرين بالموت والقتل.وسجلت المفارز الطبية القريبة من ساحة الخلاني عدة اصابات بين صفوف المتظاهرين ببنادق الشوزن المخصصة للصيد.[…]

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