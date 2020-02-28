الثقافة: العمل في المشاريع السياحية مستمر ولم يتأثر بفيروس كورونا

2020/02/28 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار أن العمل في المشاريع السياحة ،التي باشرت بها الوزارة مستمر ولم يتاثر بفيروس كورونا.

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