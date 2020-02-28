اشتباك جديد بين ميليشيا «فاطميون» والجيش السوري في دير الزور

2020/02/28 | 16:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مدني واحد مساء أمس الخميس، على خلفية اشتباك مسلح اندلع بين عناصر من «الفرقة الرابعة» وميليشيا «فاطميون» في مدينة الميادين بريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل موقع «الحل نت»: إن

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