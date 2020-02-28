لماذا الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا؟

2020/02/28 | 16:12 - المصدر: فرانس 24

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أسباب عديدة تمنع أردوغان من التراجع في إدلب ومقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بغارة لقوات النظام السوري في إدلب..والزيادة الحادة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا كانت بسبب تحديد ما يسمى "الأشخاص المتصلين" الذين خالطوا حالات معروفة قبل ذلك.



وفي العراق تنفضّ الأحزاب والكتل البرلمانية عن علاوي باستثناء مقتدى الصدر.

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