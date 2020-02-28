خلال 24 ساعة.. تسجيل 571 إصابة جديدة بـ”كورونا” في كوريا الجنوبية

2020/02/28 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سُجلت 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية الجمعة.وهناك في المجمل 2337 إصابة بالفيروس في البلاد، وفق المراكز الكورية للمراقبة والوقاية من الأمراض.وكوريا الجنوبية هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الصين القارية (78824 […]

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