روسيا ترسل قاصفاتها الثقيلة الى سوريا عبر قاعدة همدان الإيرانية

2020/02/28 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتصاعد التوترات في سوريا، اليوم الجمعة، امتداداً على طول جبهة سوريا بعد قصف المقاتلات الروسية موكباً عسكرياً تركياً أوقعت خلاله اكثر من 50 قتيلاً وجريحاً.وذكرت تقارير ان وزارة الدفاع الروسية طلبت من السلطات الإيرانية استخدام قاعدة همدان الجوية كنقطة للتزود بالوقود لطائرة الهجوم البري SU-25 وقاذفاتها الثقيلة من طراز Tu-22M3 التي […]

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