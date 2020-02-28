2020/02/28 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الأوروبي..صدامات قوية في ثمن النهائي (المستقلة) – حسام الدين جمال – أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن عدة مواجهات قوية. وضرب مانشستر يونايتد الإنجليزي موعدا مع لاسك لينز النمساوي، فيما يلتقي إشبيلية الإسباني مع روما الإيطالي.ويصطدم إنتر ميلان الإيطالي مع خيتافي الإسباني، وولفرهامتون الإنجليزي مع أولمبياكوس […]

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