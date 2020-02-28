2020/02/28 | 16:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعو الزبير يطالبون بإيقاف نقل "العلوة" وغلق الحدود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارعو الزبير يطالبون بإيقاف نقل "العلوة" وغلق الحدود) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزارعو الزبير يطالبون بإيقاف نقل "العلوة" وغلق الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).