الثقافة تؤكد استمرار العمل في المشاريع السياحية ولم يتأثر بفيروس “كورونا”

2020/02/28 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار أن العمل في المشاريع السياحية التي باشرت بها الوزارة مستمر ولم يتأثر بفيروس كورونا.وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة نعمة عبد الرزاق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “جميع المشاريع السياحية التي أطلقتها وباشرت بها وزارة الثقافة والسياحة والآثار لا يزال العمل فيها […]

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