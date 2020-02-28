بالفيديو.. الاعلان عن الفيلم العراقي “الدوشك”

2020/02/28 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت صفحات فنية عراقية متخصصة، اليوم الجمعة، الاعلان الرسمي للفيلم العراقية الكوميدي “الدوشك” بمشاركة عدد من النجوم العرب في الخليج ومصر.

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