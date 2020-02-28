فيديو بين نائبين تضمن قبلاً وابتسامات: كورونا شائعات

2020/02/28 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نفى النائب حسن فدعم، اليوم الجمعة، خبر اصابته بوباء كورونا.وقال فدعم في فيديو نشره برفقة النائب الآخر يوسف الكلابي انه بخير ولا صحة لإصابته بالوباء.

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