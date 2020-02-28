انطلاق مسيرة حاشدة في البصرة دعماً للمتظاهرين

2020/02/28 | 16:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم متظاهرو محافظة البصرة، عصر اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من ساحة "ام البروم" الى ساحة الاعتصام الرئيسية وسط المدينة.وذكر مراسلنا في البصرة أن المتظاهرين المشاركين في المسيرة اعلنوا تمسكهم بمطالبهم الخاصة بتشكيل حكومة من المستقلين.واضاف، كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار محمد توفيق علاوي كمكلف بتشكيل الحكومة، كما طالبوا أيضا بمحاسبة سافكي الدم العراقي في ساحات التظاهر.يذكر ان محافظة البصرة تشهد بشكل يومي مسيرات حاشدة يشارك فيها مختلف طبقات المجتمع البصري دعما لمطالب المتظاهرين من اجل تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والخدمي وتشكيل حكومة قوية ملبية لتطلعات الشعب.

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