النجف تشتري مليون كمامة لمواجهة كورونا

2020/02/28 | 16:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع معمل الخياطة في المحافظة لشراء مليون كمامة طبية لمواجهة فيروس كورونا.وقال الياسري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "المحافظة اتفقت مع المعمل لإنتاج كمامات طبية لمحافظة النجف والدوائر والمذاخر والصيدليات، وقد بدأ بخط إنتاج الكمامات وبأسعار رخيصة جداً".وأضاف ان "مديرية الصحة تعاقدت على شراء مليون كمامة"، مبيناً أن "المحافظة ستوفر مبالغ من هيئة الإعمار، وقد تصل التعاقدات مع المعمل إلى 10 ملايين كمامة".وأوضح الياسري أن "طاقة الإنتاج قد تصل إلى 50 ألف كمامة في اليوم قابلة للزيادة"، مؤكداً أن "الهدف من إنتاج الكمامات في معمل خياطة النجف، هو لضرب الفاسدين الذين رفعوا أسعار الكمامات لاستغلال هذا الظرف".

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