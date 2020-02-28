2020/02/28 | 16:34 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نهاية المباراة : الصناعات الكهربائية 2-0 نفط ميسان : الدور الثالث لدوري الكرة الممتاز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية المباراة : الصناعات الكهربائية 2-0 نفط ميسان : الدور الثالث لدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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