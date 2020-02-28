بالوثيقة.. نائب ينتقد بشدة قرار إيقاف علاوات الموظفين ويعدها مخالفة قانونية

2020/02/28 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

انتقد النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إيقاف علاوات الموظفين في موازنة عام 2020 لحل مشكلة العجز بالموازنة، فيما عدها مخالفة قانونية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة موجهة من السوداني إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ذكر خلالها أن مايسمى "حل أزمة عجز كبير بـ(51) تريليون دينار في الموازنة الاتحادية بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية في اعلاه، ولتبيين أغلب الفقرات التي ذهبت اليها وزارة المالية والتي تمثلت بإجحاف حق الموظفين كافة عبر ايقاف العلاوات والترفيعات التي كفلها قانون موظفي الدولة والقطاع العام، هو مخالفة قانونية بحق المواطنين".

وأضاف السوداني: "كان الأجدى بوزارة المالية ايجاد حلول أخرى لا يتأثر فيها الموظف من مثل مراجعة بعض ابواب الصرف في الموازنة التي بالإمكان تأجيلها في الوقت الحاضر "، مشددا: "على الحكومة أن لا تشاطر الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية استحقاقاتهم والتي عملت سابقا على توفيرها في ظروف التقشف وانخفاض أسعار النفط والحرب على (داعش)".

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