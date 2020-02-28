نزلة برد تدفع بابا الفاتيكان لإلغاء جميع اللقاءات الجماهيرية

2020/02/28 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف بيان للفاتيكان أن البابا فرنسيس "متوعك قليلا" وقد أجل جميع اللقاءات الجماهيرية الرس...





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