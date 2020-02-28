بالفيديو .. فرق الدفاع المدني تعقم بناية ’’المطعم التركي’’ وساحة التحرير وسط بغداد للوقاية من ’’كورونا’’

2020/02/28 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، تنفيذها عمليات تعقيم وتظهير لبناية المطعم التركي وساحة التحري...





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