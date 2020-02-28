مكتب مسعود بارزاني: إلغاء المراسم الشعبية لذكرى ميلاد ووفاة الزعيم مصطفى بارزاني فصحة المواطنين أهم من كل شيء

2020/02/28 | 16:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل اعلن مكتب الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، إلغاء المراسم الشعبية لذكرى ميلاد ووفاة الزعيم الكردي مصطفى بارزاني، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.وجاء في البيان “بسبب الاوضاع الاستثنائية بعد انتشار فيروس كورونا في المنطقة والدول الجارة للعراق وفي … Readmore

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