لوكسمبورغ: لا يحق لتركيا طلب دعم الناتو في إدلب

2020/02/28 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أشار وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إلى أن تركيا لا تملك الحق في طلب تفعيل المادة الخامسة في معاهدة شمال الأطلسي ودعمها في عمليتها العسكرية في إدلب السورية.وأعرب أسيلبورن أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن أمله في ألا توافق دول الناتو في اجتماعها […]

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