الحكمة: أمريكا فرضت على علاوي عدم التطرق للتواجد الأميركي في العراق

2020/02/28 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين تيار الحكمة، ان الإدارة الأميركية فرضت على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، حل الحشد الشعبي وعدم التطرق لموضوع التواجد الأميركي داخل العراق.

وقال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم في تصريح، إن أغلب قناعات الشيعة تغيرت تجاه علاوي بعد ان جلسوا معه، مضيفا ان تمرير كابينته صعب في ظل هذه الظروف، لافتا الى ان عدم رضا الكتل على كابينة علاوي سيدخل العراق لنفق أظلم من الذي فيه، خاصة ان حكومة علاوي أصبحت مرفوضة سنيا وكرديا ونصف شيعيا.

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