المالية النيابية تؤكد رفضها أمر إيقاف علاوات وترفيعات موظفي الدولة في الموازنة

2020/02/28 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت اللجنة المالية النيابية أمر إيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة في موازنة الفين وعشرين.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح، إن اللجنة المالية ترفض الأمر الصادر من خلية الازمة لإعداد موازنة الفين وعشرين الخاص بإيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، فيما تعهد لجميع الموظفين بعدم تمرير هذا الامر خلال إقرار الموازنة في جلسات مجلس النواب.

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