الخارجية البحرينية تبدأ بخطة سريعة لإجلاء مواطنيها من إيران

2020/02/28 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية البدء بتفعيل خطة لإجلاء مواطنيها في إيران والقيام بإجراءات الفحص والحجر نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة عبر تغريدة على موقع تويتر جميع البحرينيين المتواجدين في إيران الى تسجيل بياناتهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة كافة العائدين قبل وصولهم إلى المملكة.

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