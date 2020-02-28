2020/02/28 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: مغني بريطاني يظهر فى برنامج تليفزيونى مرتديا قناع خوفا من كورونا (المستقلة) – منى شعلان/ لفت مغني الراب البريطاني “دريل مينيستر” انتباه الملايين من جمهوره ومتابعيه حول العالم، وذلك بعد ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية ، مرتدياً قناع وجه غريباً يشبه الأقنعة التي اشتهر بها اللصوص ،من إنتاج علامة تجارية خاصة به ، خوفا […]

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