إرشادات للمسافرين بقصد السياحة لأول مرة

2020/02/28 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عرضت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مجموعة من الإرشادات بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون بقصد السياحة للمرة الأولى، محددة أهمها كما يلي: ■بعد احتساب المبالغ الثابتة التي يتوجب عليك دفعها، عليك بدأ البحث في التفاصيل، كموقع الفندق أو الفنادق التي ستنزل فيها، وبُعدها عن أماكن الجذب السياحي، وكذلك […]

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