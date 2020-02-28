الشرطة العراقية تعلق على مقتل شيخ عشير وزوجته في ذي قار

2020/02/28 | 16:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت شرطة محافظة ذي قار في العراق، الجمعة، بالكشف عن الجناة بجريمة مقتل الشيخ عبد الصاحب وزوجته في قضاء القلعة بوقت قياسي....

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