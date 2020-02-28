الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في 17 شهرا

2020/02/28 | 16:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الليرة التركية

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