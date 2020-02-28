الأمم المتحدة: لم نرصد أي تغير في سياسة تركيا تجاه اللاجئين

2020/02/28 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، إنها لم تتبلغ بأي تغيير في سياسة تركيا في ما يتعلق باللاجئين السوريين.

ونفا المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش ورود أي تقارير عن أشخاص يتجهون نحو اليونان أو أجزاء أخرى من أوروبا.

وعند سؤاله عن تقرير لوكالة "رويترز" نقل عن مسؤول تركي كبير قوله إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، قال: "لم نتلق أي اتصال بهذا الصدد.



ليست لدينا تقارير عن تحول واضح في الحركة صوب الحدود".

وذكرت وكالة "الأناضول" في وقت سابق أن مهاجرين باشروا بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت إن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى أدرنة، ومن ثم حثوا الخطى نحو المناطق الحدودية.

وسار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية التركية.

بغداد اليوم- متابعة

كشف بيان للفاتيكان أن البابا فرنسيس "متوعك قليلا" وقد أجل جميع اللقاءات الجماهيرية الرسمية، اليوم الجمعة، ولكنه يعمل من مقر إقامته.

ولم يحدد الفاتيكان ما الذي يعاني منه البابا (83 عاما)، غير أنه بدا في لقاء جماهيري

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (28 شباط 2020)، ارتفاع معدل حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام في الوزارة كيانوش جهانبور، في تغريدة عبر "توي

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الرئاسة الروسية، الجمعة (28 شباط 2020)، اتفاق الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب اردوغان على تكثيف الاتصالات حول الوضع في سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، إن "الرئيسين الروسي فلاديمي

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