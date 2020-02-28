2020/02/28 | 17:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: أعلنت خلية الازمة في كركوك عن خروج 17حالة مشتبه بها من مستشفيات المحافظة بعد ثبوت عدم اصابتهم بفايروس كورونا.واوضح بيان للخلية ان “الحالات التي ادخلت لغرض الفحص غادرت المستشفى ولدينا خمسة حالات مؤكدة بالإصابة في كركوك”.واكد البيان … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في كركوك: خروج 17 مشتبها به من مستشفيات المحافظة بعد ثبوت عدم اصابتهم بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في كركوك: خروج 17 مشتبها به من مستشفيات المحافظة بعد ثبوت عدم اصابتهم بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).