إصابة عضو وفد وزارة الخارجية النمساوية الذي زار طهران مؤخرا بفايروس كورونا المستجد و ظريف يداع عن نفسه

2020/02/28 | 17:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا- وكالات ذكرت صحيفة نمساوية الخميس أن أحد أعضاء وفد وزارة الخارجية الذي زار طهران مؤخرا أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم وضعه في الحجر الصحي في مستشفى في فيينا.ووفقا لصحيفة “أوستيريا كوريير” فقد التقى الوفد النمساوي برئاسة وزير الخارجية … Readmore

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