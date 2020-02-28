السيد الحكيم: ندين جريمة قتل الشيخ السعدون ونطالب بتقديم الجناة الى العدالة

2020/02/28 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اليوم الجمعة، جريمة قتل الشيخ السعدون داعياً الى تقديم الجناة الى العدالة.

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