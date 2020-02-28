الكويت تعلن الاستنفار العام بسبب تفشي كورونا

2020/02/28 | 17:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} أعلنت خلية الازمة الكويتية عن استنفارها العام خوفاً من انتشار فيروس كورونا بعد أن أعلنت الصحة الكويتية عن إرتفاع عدد الإصابات إلى 45 إصابة مؤكدة حيث فرضت وزارة الصحة الكويتية، مساء أمس الخميس، على جميع المغادرين للبلاد من مطار الكويت أو أي من المنافذ البرية للبلاد بالتوقيع على تعهد بالبقاء في حجر صحي عند العودة إليها، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأوضحت الوزارة "أن توقيع هذا الإقرار يأتي في ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دوليا، والإجراءات الاحترازية الدولية المتخذة لمواجهة هذا الفيروس والتي قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة المسافرين من وإلى الكويت في أي وقت".

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