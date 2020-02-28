الحكيم يناشد قوات شرطة الناصرية

2020/02/28 | 17:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} ناشد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، الأجهزة الأمنية، بالإسراع في كشف تفاصيل جريمة قتل شيخ عشيرة وزوجته في منزله بمحافظة ذي قار.وقال الحكيم في بيان تلقت وكالة أين الإخبارية نسخة منه "تلقينا بأسف بالغ نبأ الاغتيال الغادر للشيخ عبد الصاحب سعدون ياسين آل المشلب شيخ مشايخ آل أحميد في العراق والوطن العربي هو وزوجته في داره بقلعة سكر في محافظة ذي قار".وأضاف "اذ ندين ونستنكر هذه الفعل الغادر نطالب الجهات الامنية والمعنية بالإسراع في كشف تفاصيل الحادث وتقديم الجناة الى العدالة ، لقد كان الفقيد رمزاً من رموز الوجاهة الانسانية والأخلاق النبيلة".

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