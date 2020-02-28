2020/02/28 | 17:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن عام، اليوم الجمعة، ما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد عن أربع سنوات.ويأتي ذلك في الوقت الذي أجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.ويزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول التفشي إلى وباء، إذ ينتشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يهوي بأسعار النفط لأكبر انخفاض أسبوعي منذ 2017) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يهوي بأسعار النفط لأكبر انخفاض أسبوعي منذ 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).