نقابات العراق تتأسف لما طرحه محمد علاوي من كابينة وزارية.. خمس ملاحظات على مرشحي المكلف

2020/02/28 | 17:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت نقابات العراق، اليوم الجمعة، بيانها الاستنكاري لكابينة محمد علاوي الحكومية، حيث شخصت النقابات عدة ملاحظات على أعضاء حكومة علاوي.أدناه نص البيان كما ورد لمنصة “يس عراق” بِسْم الله الرحمن الرحيم مع اعلان السيد محمد توفيق علاوي أسماء مرشحي كابينته الوزارية المنتظرة ، يبدو ان بصيص الامل الذي كنّا نرتجيه في […]

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