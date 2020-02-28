نائب: نرفض تجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة


نائب: نرفض تجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة
2020/02/28 | 17:23 - المصدر: السومرية نيوز
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