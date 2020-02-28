2020/02/28 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة سهلة لمانشستر يونايتد.كما حملت القرعة صدامين (إسباني – إيطالي)، فيما يخوض أولمبياكوس مواجهة إنجليزية أخرى، بعدما أقصى آرسنال من الدور الماضي.ويلتقي مانشستر يونايتد نظيره لاسك لينز النمساوي، فيما يلعب إنتر ميلان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة سهلة ليونايتد.. والصدام الإسباني الإيطالي يشعل الدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة سهلة ليونايتد.. والصدام الإسباني الإيطالي يشعل الدوري الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).