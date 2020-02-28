مقتل واصابة 4 اشخاص باطلاق نار اثناء تشييع شيخ عشيرة في ذي قار

2020/02/28 | 17:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن اربعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح باطلاق نار اثناء تشييع شيخ عشيرة في المحافظة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "شخصا قتل واصيب ثلاثة اخرون باطلاق نار عرضي خلال تشييع شيخ عشائر آل حميد وزوجته اللذين قتلا طعنا بالسكين داخل منزلهما صباح اليوم في ذي قار".واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

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