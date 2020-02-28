القبض على متهمين اثنين بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية

2020/02/28 | 17:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على إرهابي من بغداد، ولص من ميسان.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تمكنت سيطرة النهر الثالث من إلقاء القبض على شخصين وذلك بعد تدقيق أسميهما وتبين انهما من المطلوبين".وبينت ان "الأول من سكنة محافظة بغداد مطلوب وفق أحكام المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب، والثاني يسكن محافظة ميسان مطلوب بتهمة السرقة".وأكدت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسلييمهم الى الجهات المسؤولة".

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