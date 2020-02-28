العراق بين ألمانيتين 1956 و1970

2020/02/28 | 17:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي عبد الأمير عجام على صفحته في الفيسبوك: العراق بين ألمانيتين..1 في العام 1956 تفتتح شركة خطوط لوفتنهازا الألمانية (الغربية) خطاً بين برلين وبغداد.2 في العام 1970 تفتتح شركة خطوط انترفلوك الألمانية (الشرقية) خطا بين برلين وبغداد … Readmore

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