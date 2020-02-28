عمليات بغداد تناشد المتظاهرين بالتواجد خارج ساحة التحرير

2020/02/28 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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عمليات بغداد تهيب بالمتظاهرين التواجد خارج ساحة التحرير

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