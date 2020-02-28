2020/02/28 | 17:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور: بعد حفله بالسعودية..تامر حسني للنجم إيكون: نورتني..والأخير: نورك ياسيد المعلمين (المستقلة) – منى شعلان/ أحيا الفنان المصري تامر حسني، حفلا غنائيا أمس الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المطرب العالمي إيكون ، وقدم حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانية القديمة والحديثة ، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبي.ونشر […]

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